إخماد حريق في سفينة حاويات قبالة سريلانكا بعد 13 يوما من اندلاعه

أعلنت البحرية السريلانكية، الثلاثاء، إخماد حريق هائل اندلع في سفينة حاويات تحمل أطنانا من الكيميائيات والبلاستيك ومستحضرات التجميل، بعد عملية شاركت فيها جهات دولية استمرت 13 يوما.

وقال المتحدث باسم البحرية إنديكا دي سيلفا إن “مؤخر ناقلة الحاويات التي يبلغ طولها 186 مترا غرق بنحو متر بسبب غمر المياه لهيكلها”، موضحا أن رش الماء توقف لمنع مزيد من الغمر، لكن بعض نقاط السفينة ما زالت ساخنة للغاية ما يعوق إجراء فحص كامل للسفينة”.

واندلع الحريق في السفينة في 20 مايو حين كانت تهم بدخول مرفأ كولومبو، فيما قررت محكمة سريلانكية مصادرة جوازات سفر ثلاثة من مسؤولي طاقم السفينة إلى حين انتهاء التحقيقات.

المصدر: وكالات