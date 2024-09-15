تباطؤ الاقتصاد في سريلانكا قبيل الانتخابات الرئاسية

أظهرت بيانات حكومية الأحد أن النمو الاقتصادي في سريلانكا سجل تباطؤا قبل أيام من أول انتخابات رئاسية منذ الانهيار المالي غير المسبوق في عام 2022.

نما الاقتصاد بنسبة 4,7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنسبة 5,3 في المئة في الربع السابق. ومع ذلك، كان الاداء افضل خلال الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو مقارنة بانكماش بلغ 3 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الحكومي إن الأمطار الغزيرة في الربع الثاني من العام أثرت سلبا على الزراعة.

تأتي هذه البيانات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 21 ايلول/سبتمبر، وهي الأولى منذ أدى نقص النقد الأجنبي في البلاد إلى انكماش قياسي بنسبة 7,3 في المئة في عام 2022.

وشهدت ذروة الأزمة الاقتصادية شهورا من النقص الذي أدى إلى احتجاجات في الشوارع، وأطاح في النهاية الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا.

وضاعف خلفه رانيل ويكريميسينغ الضرائب، وسحب إعانات الطاقة السخية ورفع أسعار السلع الضرورية لدعم إيرادات الدولة.

المصدر: أ ف ب