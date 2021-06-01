أطباء قلب يرصدون ما يشعر به الشخص قبيل نوبة قلبية وشيكة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2021 - 08:56

أطباء قلب يرصدون ما يشعر به الشخص قبيل نوبة قلبية وشيكة

منذ 29 mins 1 June، 2021
Heart Attack11
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

رصد أطباء متخصصون في القلب أربعة أعراض قد تشير إلى بداية نوبة قلبية، ويعد الألم الشديد في منطقة القلب من أكثرها تميزا.
وتشمل مثل هذه الأعراض، صعوبة التنفس أو الاختناق. وغالبا بالإضافة إلى ذلك، ما يشتكي الذين يمرون بالحالة من نوبة من الدوار المفاجئ وخوف يتحول إلى حالة من الذعر.
وكان متخصصون من جامعة لانكستر في بريطانيا، قد قاموا في وقت سابق بإدراج علامات النوبة القلبية القريبة المرتبطة بالأحاسيس في تجويف الفم، مثل وجود طعم لاذع في الفم، وألم في الفك، يمكن أن يشبه وجع أسنان قوي وحاد.
يشار إلى أن النوبة القلبية يمكن أن تحدث على مدى عدة أسابيع. وفي هذه الحالة، يمكن التعرف على خطورة الحالة في الوقت المناسب.

المصدر: روسيا اليوم

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