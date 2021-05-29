اعتقال 12 إرهابيا عملوا مقاتلين لـ”داعش” شمالي العراق

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية السبت القبض على مجموعة إرهابية تضم عناصر عملوا مقاتلين وتجنيد المواطنين تحت التهديد في محافظة نينوى، شمالي العراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اعتقال 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وبينت الخلية أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت في عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، والمدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق أحكام المادة 4 / إرهاب، وذلك لعملهم كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر بتنظيم “داعش” الإرهابي تحت كنيات وأسماء مختلفة.

كما أكدت الخلية، من خلال التحقيقات الأولية معهم، أنهم اعترفوا بالاشتراك بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وحث المواطنين بالانضمام لعصابات “داعش” تحت التهديد أثناء عمليات التحرير وبعدها، تم تجنيدهم كخلايا نائمة وعلى مجموعتين في محافظة نينوى. ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أنه قد تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

المصدر: سبوتنيك