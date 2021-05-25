مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مناطق في شرق صيدا بسبب عطل في الشبكة

أعلنت دائرة ري لبعا التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني – مشروع ري ساحل جزين وشرق صيدا – في بيان له الثلاثاء “حصول عطل طارىء على الشبكة الرئيسية في مشروع ري صيدا- جزين في بلدة عين المير، حيث تسربت المياه بكمية هائلة في محاذاة البئر الارتوازية التابعة لمياه لبنان الجنوبي في بلدة عين المير”.

وتابع البيان “تفاديا من اختلاط مياه الليطاني مع مياه الشفة، ما استدعى قطع المياه كليا من كاسر الضغط الرقم 3 الواقع بين كفرفالوس وعين المير، وبالتالي قطع المياه عن البلدات الاتية: عين المير، بيصور، المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية ومية، درب السيم، وزغدرايا”.

وأشار البيان الى أن “فرق الصيانة في دائرة ري لبعا ستعمل على معالجة العطل الحاصل بالسبل المتاحة ويتطلب ذلك مدة لا تقل عن 5 أيام وبناء عليه يرجى أخذ العلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام