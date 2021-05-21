محاولات لاطفاء الحرائق في غابات وادي جهنم بعكار

استقدم الجيش اللبناني الجمعة طوافة ثانية للمساهمة في اطفاء الحرائق المندلعة في غابات وداي جهنم في منطقة عكار شمال لبنان.

وعمل الدفاع المدني على تركيب بركة مياه بلاستيكية كبيرة قريبة من موقع الحريق، لتزويد الطوافتين بالمياه التي تعمل صهاريج تابعة لبلدتي فنيدق ومشمش على تأمينها تباعا بالتعاون مع مصلحة الزراعة في عكار.

يشار الى ان فرق من المتطوعين من اهالي المنطقة لا يزالون يبذلون جهودا مضنية على الارض وسط ظروف صعبة للغاية نتيجة صعوبة الوصول الى موقع الحريق الذي تمدد بسرعة كبيرة واتى على مساحات جديدة من المناطق الحرجية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام