النائب جهاد الصمد طالب بإرسال طوافات لإخماد الحريق في وادي جهنم

أجرى النائب جهاد الصمد إتصالات بقيادة الجيش والمديرية العامة للدفاع المدني، أطلعهما خلالها على خطورة الحريق المندلع في وادي جهنم الفاصل بين قضاء الضنية ومحافظة عكار، و”قلق الأهالي الكبير من تمدده في المنطقتين وتهديده سلامتهم ومنازلهم وأراضيهم”.

وطالب الصمد المسؤولين بـ”إرسال طوافات إلى المنطقة لإخماد الحريق نظرا لوعورة المنطقة وكثافة الأشجار الحرجية فيها، وصعوبة وصول آليات الدفاع المدني والإطفاء إليها، واحتواء الحريق بسرعة نظراً لأضراره الصحية والبيئة والإقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام