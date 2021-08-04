طوافة عسكرية تحاول إخماد النيران في وادي جهنم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 14:28

طوافة عسكرية تحاول إخماد النيران في وادي جهنم

منذ 42 mins 4 August، 2021
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لبنان

لا تزال الحرائق على اشتعالها في غابات وادي جهنم، أعالي بلدتي القمامين ومشمش، والنار أخذت بالتمدد بشكل سريع بفعل درجات الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح، ووعورة المنطقة، حيث لا امكان لاليات الإطفاء من بلوغ مواقع الحريق داخل الغابات.

هذا وعاودت طوافة عسكرية منذ الثامنة صباحا عمليات اهماد النار بالتعاون مع الدفاع المدني في مركزي ببنين – العبدة والسدقة حيث تتوالى آليات الإطفاء عملية تزويدها بالمياه.

وتوجه الى موقع الحريق فريق التدخل السريع في جمعية “درب عكار” حيث يعمل متطوعوه على الأرض لإطفاء النار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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