رئاسة الجمهورية اللبنانية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا – موقع قناة المنار – لبنان
رئاسة الجمهورية اللبنانية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا