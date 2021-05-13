“القومي”: نضال الشعب الفلسطيني سدد ضربة قاسية للمشروع الاستيطاني

قال الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان الاربعاء إن “نضال الشعب الفلسطيني، سدد ضربة قاسية للمشروع الاستيطاني اليهودي، وانتصر للهوية الوطنية، ورسخ معادلات ارتباط ساحات المواجهة وحصن القدس ضد القضم والتقسيم وكشف عري سيطرة الاحتلال على الجغرافيا”.

وأعلن القومي “اعتزازه بالدماء الزكية التي روت أرض فلسطين والشهداء القادة في المقاومة الفلسطينية، ويحض أبناء شعبنا في الداخل والضفة على الثبات والصبر”، واكد ان “القوميين الاجتماعيين في حال حرب دائمة من أجل فلسطين، بحسب ما أعلن زعيمهم وشهيد فلسطين أنطون سعاده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام