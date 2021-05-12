العثور على فراشة عمرها 400 عام بين صفحات كتاب تاريخي

عثرت مؤخراً أمينة مكتبة بريطانية على فراشة عمرها 400 عام مضغوطة بين صفحات كتاب قديم. تم العثور على الفراشة في حالة جيدة جداً داخل نسخة كتاب يعود إلى عام 1634 يحمل عنوان «من مسرح الحشرات» الذي يعد أقدم مجلد بريطاني حول علم الحشرات، حسب صحيفة «ميترو» اللندنية.

وقالت جيني ليكي طومسون، أمينة المكتبة، التي قامت بهذا الاكتشاف في «ترينيتي هول» بجامعة كمبردج، إنه «من الشائع العثور على عينات نباتية داخل الكتب القديمة، ولكن من غير المعتاد العثور على عينة من الحشرات. من المحتمل أن المالك الأول للكتاب هو من وضع الفراشة في القرن السابع عشر. لكن المدهش في الأمر أن الفراشة بقيت طيلة هذه الفترة».

وأضافت جيني قائلة: «لقد أجريت بعض المناقشات مع خبراء الكتب النادرة ويعتقدون أنه من المرجح أن الفراشة استمرت داخل الكتاب لعدة قرون. بالتأكيد لم يتم وضع الفراشة في الكتاب بعد وصوله إلى المكتبة. نظراً لأنه كتاب نادر ثمين يتم الاحتفاظ به في خزانة كتب بشكل آمن».

وجرى التبرع بالكتاب للكلية من قبل عائلة الطالب السابق لورانس سترانجمان، الذي توفي في عام 1980. وكشفت مكتبة «ترينيتيي هول» التي تضع الكتاب وسط مجموعة منذ عام 1996، أن الفراشة لا تزال تحتفظ بألوانها كأنها وضعت للتو بين صفحات الكتاب.

المصدر: وكالات