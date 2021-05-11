بعد ارتقاء 3 شهداء فجراً … الصحة بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء لـ24 شهـيداً بينهم 9 أطفال و 103 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 09:16

بعد ارتقاء 3 شهداء فجراً … الصحة بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء لـ24 شهـيداً بينهم 9 أطفال و 103

منذ 21 mins 11 May، 2021
شهداء العدوان الصهيوني على غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الثلاثاء 11/5/2021، في اليوم الثاني لعدوان الى ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لـ”24″ شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من “103” إصابة .

وقالت الصحة ان ارتفاع أعداد الاصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي غرب غزة.

وعن اسماء بعض الشهداء التي نشرتها وزارة الصحة :

محمد عبدالله زيدان فياض

إبراهيم يوسف عطالله المصري

محمد علي محمد نصير

أحمد محمد عطالله المصري

مروان يوسف عطالله المصري

رهف محمد عطالله المصري

احمد محمد عطا الله المصري

ابراهيم يوسف عطا الله المصري

مروان يوسف عطا الله المصري

رهف محمد عطا الله المصري

يزن سلطان عطا الله المصري

زكريا زياد علوش

مصطفى محمد عبيد

محمد صابر سليمان

المصدر: فلسطين اليوم

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