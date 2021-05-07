روسيا: مقتل شخصين بانفجار ذخيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أكدت وسائل إعلام في منطقة غوروديشينسكي بفولغوغراد جنوب غربي روسيا، مقتل شخصين نتيجة انفجار ذخيرة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.

وفي 6 أيار/مايو الساعة 18:03 بتوقيت موسكو، وصلت رسالة للخدمة “112” حول انفجار ذخيرة من الحرب الوطنية العظمى.

وقالت إدارة خدمة الطوارئ، إن الانفجار وقع في منطقة غوروديشينسكي قرب قرية ساموفالوفكا، حيث أجرى فريق من المتطوعين أعمال بحث عن رفات جنود قضوا في الحرب.

وأضافت: “تم إرسال سيارتي إسعاف من مستشفى غوروديشينسكايا المركزي الإقليمي إلى مكان الحادث”.

وتابعت: “تأكد الأطباء من مقتل رجل من مواليد عام 1961، وصبي من مواليد 2005”.

وفتح الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: روسيا اليوم