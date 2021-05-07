إيطاليا تؤكد إصابة قبطان بنيران خفر السواحل الليبي

أعلنت السلطات الإيطالية أن قبطانا أصيب بنيران أفراد خفر السواحل الليبيين الذين أطلقوا النار على 3 قوارب صيد إيطالية قبالة ساحل مصراتة.

وأكد مسؤول محلي صحة تقارير بثتها وسائل إعلام إيطالية أفادت بأن قبطان أحد القوارب أصيب بجروح طفيفة ونقل لسفينة تابعة للبحرية الإيطالية.

ووصف سلفاتوري كوينشي رئيس بلدية مازارا ديل فالو ما جرى بأنه “أحدث هجوم من الحكومة الليبية في طرابلس” حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وكانت القوارب التي تعمل انطلاقا من ميناء مازارا ديل فالو في صقلية تقوم بأنشطة صيد على بعد ما بين 30 و40 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي لمدينة مصراتة عندما أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي طلقات تحذيرية.

المصدر: وكالة رويترز