الاسمر زار المشرفية شاكرا دعمه للعاملين في برنامج الاسر الاكثر فقرا

زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع وفد من العاملين في “برنامج الأسر الأكثر فقرا” وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية.

وبحسب بيان للاتحاد، شكر الاسمر والوفد المرافق الوزير المشرفية على “إيجابيته ومواقفه من العاملين في البرنامج لناحية تأكيده على استمرارية جميع الموظفين في عملهم مع تصنيف وظيفي يضمن لهم حقوقهم وعدم صرف أي موظف وتسجيل الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعطائهم بدل النقل، والعمل على قبض الرواتب بشكل شهري، وقبض بدل الاستمارات المنفذة بشكل دوري، والتنسيق الدائم مع الاتحاد العمالي العام لمعالجة كل الإشكاليات والعوائق التي تنشأ”.

وأكد العاملون في البرنامج “السعي لنيل كل الحقوق بشتى الوسائل المتاحة والعمل مع المعنيين ورئيس الاتحاد العمالي العام على إيجاد صيغة قانونية تضمن تبعيتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام