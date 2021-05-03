الشيخ زيد ضاهر: لمزيد من الجهد للوقوف بجانب أهلنا لحمايتهم من كورونا

دعا مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر “اللجان الاجتماعية والصحية الى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم من هذا وباء كورونا”.

وأعلنت منطقة صيدا في حزب الله في بيان لها الاثنين عن الانشطة لمكافحة فيروس كورونا خلال عن شهر نيسان الماضي.

وقال البيان “قدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة، والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد، تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوص وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج”.

وتابع البيان “كما واصلت اللجان في هذا الشهر العمل بحملة (نحنا ببيتك) الطبية التي شملت المعاينة الطبية للمصاب داخل منزله، حيث يزوره طبيب وممرض من طاقم الهيئة الصحية الإسلامية، حملة تأمين الأوكسجين والتجهيزات الطبية والأدوية الى منزل المصاب”، وأضاف “شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا كبيرا من أحياء مدينة صيدا. كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعدد من بلدات شرق صيدا”.

وأشار البيان الى أن “الأنشطة تضمنت منذ بداية شهر نيسان حتى نهايته، 2856 استشارات طبية، تعبئة 237 استمارة حالة كورونا، تواصل مع 4094 مصاب كورونا، توزيع 639 من حصص تنظيف وتعقيم، إجراء حملات تعقيم استهدفت 566 مكانا، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي ل 254 من مصابي كورونا، ومعاينة طبية ل462 مريضا ، ونقل 42 حالة كورونا، وتأمين فحص مخبري ل200 مخالط، مسح معلوماتي لمخالطين استهدف 362، دفن اربع موتى بالفيروس، تأمين ادوية ل105 مريض بالعدوى، ست حملات فحص كورونا، تأمين استشفاء 72 مصابا بكورونا، اجتماع الاستجابة السريعة بمشاركة 63 كادرا طبيا، محاضرة صحية بمشاركة 25 فردا، اجتماع فريق صحي بمشاركة 124″، وتابع “يصبح العدد الكلي للمستهدفين 10121 مستفيدا ومستهدفا بتلك الأنشطة المتنوعة بقيمة اجمالية بلغت 322،432،000 ل.ل ( ثلاثماية واثنين وعشرين مليونا وأربعماية واثنين وثلاثين ألف ليرة لبنانية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام