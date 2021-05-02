دعوة لحضور الأمسية الشعرية الدولية بعنوان: شعراء حول القدس

🔹 دعوة للمشاركة

على شرف يوم القدس العالمي.. اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية ومؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام، يدعوكم لحضور الأمسية الشعرية الدولية بعنوان: شعراء حول القدس

⏱️ يوم الثلاثاء 4 مايو 2021

الساعة 1ظهراً بتوقيت القدس الشريف

عبر برنامج Zoom، عبر الرابط المرفق.

– مع نخبة من الشعراء والمثقفين العرب:

➖ الشاعرة أمل طنانة – لبنان

➖ الشاعر عادل شريفي – سوريا

➖ الشاعر أنس شعبان – فلسطين

➖ الشاعر عبد السلام المتميز – اليمن

➖ يدير الأمسية الشعرية الشاعر: محمد علوش

📍 رابط الأمسية عبر Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/82268193909?pwd=UkYxWGRYUTBhWjJseXVGdUtlTllLUT09

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية – فلسطين

مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام

#القدس_أقرب

المصدر: مؤسسة رواسي فلسطين