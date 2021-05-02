دعوة لحضور الأمسية الشعرية الدولية بعنوان: شعراء حول القدس

🔹 دعوة للمشاركة
على شرف يوم القدس العالمي.. اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية ومؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام، يدعوكم لحضور الأمسية الشعرية الدولية بعنوان: شعراء حول القدس
⏱️ يوم الثلاثاء 4 مايو 2021
الساعة 1ظهراً بتوقيت القدس الشريف
عبر برنامج Zoom، عبر الرابط المرفق.
– مع نخبة من الشعراء والمثقفين العرب:
➖ الشاعرة أمل طنانة – لبنان
➖ الشاعر عادل شريفي – سوريا
➖ الشاعر أنس شعبان – فلسطين
➖ الشاعر عبد السلام المتميز – اليمن
➖ يدير الأمسية الشعرية الشاعر: محمد علوش
📍 رابط الأمسية عبر Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/82268193909?pwd=UkYxWGRYUTBhWjJseXVGdUtlTllLUT09
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية – فلسطين
مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام
#القدس_أقرب
المصدر: مؤسسة رواسي فلسطين