“طالبان” تلوح باستهداف القوات الأجنبية خلال عملية انسحابها من أفغانستان

لوحت حركة “طالبان” الأفغانية السبت، باستهداف القوات الأجنبية المحتلة خلال عملية انسحابها من أفغانستان، وذلك ردا على تأخير انسحاب القوات عن الأول من أيار/مايو وهو الموعد المحدد وفق اتفاق الدوحة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر “تويتر” اليوم “بما أن انسحاب القوات المحتلة [الأجنبية] من أفغانستان قد تأخر اعتباراً من الأول من أيار/مايو، وهو ما تم الاتفاق عليه أو في الاتفاق [الدوحة]، فإن هذا الانتهاك فتح الباب أمام مجاهدي الإمارة الإسلامية لاتخاذ أي إجراء مناسب ضد قوات الاحتلال”.

وأضاف متحدث طالبان “مجاهدو الإمارة الإسلامية ينتظرون الآن ما تقرره قيادة الإمارة الإسلامية لمراعاة استقلال البلاد وقيمها والمصالح العليا للشعب”.

المصدر: سبوتنيك