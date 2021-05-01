هنية في خطاب هادئ ووحدوي: ندعو للقاء وحدوي شامل ولا نعود للمناكفات

حيا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمة خاصة عبر قناة الأقصى عموم الشعب الفلسطيني وخص بالتحية المرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذين جمعوا بين عبادة الصيام وعبادة المرابطة في القدس.

وذكر هنية أنه للأسف فإن العملية الانتخابية لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقا، مشيرا إلى أن حركة حماس تؤكد أنه يجب أن تجري الانتخابات في القدس.

وقال هنية خلال كلمة متلفزة، مساء اليوم الجمعة: “خلال حوار القاهرة، كنا نعلم وندرك أن الاحتلال قد يمنع الانتخابات في القدس، ومع ذلك كل الفصائل والمشاركين في الحوار أكدوا أننا سنمضي في هذه المعركة، وأن القدس معركة وطنية واشتباك سياسي، وأننا سنجري الانتخابات في القدس مهما كانت التحديات والعقبات”.

وأضاف هنية المقدسيون أكدوا أن الشعب لا يمكن أن يفرط بالقدس مهما كانت التحديات، وأعادوا القضية الفلسطينية إلى واقعها الحقيقي، وأكدوا أن شعبنا قادر على أن ينتزع حقه، ويحافظ على هوية القدس والأقصى.

وتابع تحية لأهلنا في الضفة الغربية الذي هبوا إلى جانب إخوانهم في القدس، وإلى الأهل في غزة المحاصرة التي بقيت في المشهد دفاعًا عن القدس.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني تحرك في كل أماكن وجوده، ليؤكد أن معركة القدس هي معركة الجميع، وهي الهدف للتحرير والعودة.

وقال هنية انه اخبر الرئيس ابو مازن في آخر اتصال جرى بينهما أننا جميعا موحدون في معركة القدس، وجميعنا متمسكون وملتزمون بضرورة إجراء الانتخابات في القدس مؤكدا ان هناك توافق بالنسبة لنا وهو ان لا شيء بدون القدس، ولا دولة فلسطينية بدون القدس، ولا معنى للتحرير بدون القدس، فهي مرتبطة بأبعاد كثيرة سياسيًا ودينيًا واجتماعيًا ووطنيًا وفكريًا

واشار الى انه على الرغم مما جرى هناك قضايا كبيرة يجب اتمامها كإنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي، وإنهاء الانقسام في الرؤية السياسية للتوصل إلى رؤية جامعة مشددا على ان مسار الانتخابات والوحدة الوطنية بدأ منذ شهور، وانطلقنا به وفق رؤية وفلسفة، والانتخابات العامة كانت جزءًا من هذه الرؤية الوطنية.

المصدر: وكالة معاً