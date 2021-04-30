“القومي”: خيار المقاومة هو أقصر الطرق لتجاوز الأزمات التي تعصف ببلادنا

رأى عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الإجتماعي بطرس سعادة أن “عيد العمل يمر هذا العام وسط أزمات اقتصادية اجتماعية غير مسبوقة في تعقيداتها”، ولفت الى أن “الإقطاعية والرأسمالية بكل مذاهبها ومرجعياتها، شكلت عائقا مانعا لقيام نظام العدالة الاجتماعية”.

وأكد سعادة على “التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الحروب والغزوات الإرهابية والأجنبية”، وشدد على ان “هذا الخيار هو أقصر الطرق لتجاوز الأزمات التي تعصف ببلادنا، لا سيما الأزمات الاقتصادية التي هي أحد أبرز أسلحة العدوان ضد أمننا الاقتصادي والاجتماعي”.

وطالب سعادة “باعتماد سياسات اقتصادية ناجعة، تضع في أولوياتها إعطاء كامل الحقوق للمنتجين في بلادنا من مزارعين وحرفيين وصناعيين وعمال وتمكينهم من الحصول على حياة كريمة واتخاذ كل الاجراءات والخطوات المطلوبة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام