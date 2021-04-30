الشيخ القطان: لا نقف إلا مع من يقف مع القضية الفلسطينية ويدعمها بالمال والسلاح والمجاهدين

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “سندخل الأقصى وسندخل فلسطين وسندخل القدس فاتحين منتصرين ولن يكون يومها هناك مكان للمتخاذلين ولأولئك الذين طبعوا وأبرموا الاتفاقات المخزية، اتفاقات العار مع الكيان الصهيوني المحتل ومن يقف خلفه”.

وأضاف الشيخ القطان الجمعة “أمام هذه القضية يجب علينا أن نقول لكل من يرفع شعارات فلسطين، إن كل هذه الشعارات إذا لم يكن لها ترجمة على أرض الواقع فلا قيمة لها”، وتابع “نحن لا نقف إلا مع من يقف مع القضية ويدعم هذه القضية بالمال والسلاح والمجاهدين”.

وختم: “أنا لا أنتقص من شأن الشعارات والخطابات والمظاهرات، ولكن كل ذلك إذا لم يكن له ما يؤكده على أرض الواقع فليس له أي قيمة على الإطلاق، لأن الذي يرجع فلسطين والأقصى والأراضي المغتصبة هو القوة والجهاد، ولا سبيل للنصر إلا من خلال المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام