الصحة القرغيزية: حصيلة الإصابات إثر الاشتباكات على الحدود مع طاجيكستان ترتفع إلى 131 جريحاً

أعلنت نائب وزير الصحة في قيرغيزستان أليزا سولتونبيكوفا الجمعة، ارتفاع الإصابات بين المواطنين القرغيزيين في النزاع على الحدود مع طاجيكستان إلى 131 جريحا .

وقالت سولتونبيكوفا في مؤتمر صحفي “في الأحداث التي وقعت على الحدود مع طاجيكستان، أصيب ما مجموعه 131 شخصا”، موضحة أن بعضهم أصيب بأعيرة نارية وشظايا.

وأضافت سولتونبيكوفا، أنه تم إرسال متخصصين من مناطق أخرى لمساعدة الأطباء المحليين في منطقة باتكين بقيرغيزستان. على وجه الخصوص، مجموعة من 15 أخصائيا برئاسة نائب وزير الصحة جلال الدين راخماتولايف. كما سيتم إرسال المعالجين النفسيين إلى منطقة النزاع للعمل مع المتضررين وعائلاتهم.

وأفيد في وقت سابق، أن الاشتباكات أدّت إلى مقتل 13 قرغيزيا.

هذا ويبلغ طول الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان 970 كيلومتراً، منها 519 كيلومتراً فقط محددة[مرسمة]. أما البقية فهي مناطق متنازع عليها، مما يؤدي إلى خلافات حول استخدام المياه والأراضي في المناطق الحدودية.

وقد تصاعد الصراع بين السكان المحليين للمناطق الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان في 29 نيسان/أبريل، إلى مواجهة مسلحة بين جيشي البلدين. واستمرت الاشتباكات بين حرس الحدود القيرغيزي والطاجيكي لأكثر من ست ساعات. وأسفر ذلك عن مقتل عشرين شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين من الجانبين.

وتوصل الطرفان مساء 29 نيسان/أبريل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات من الحدود.

المصدر: سبوتنيك