رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي زار حب الله وتمنى وضع خطة لاستنهاض الصناعة بدعم التصدير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 17:44

رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي زار حب الله وتمنى وضع خطة لاستنهاض الصناعة بدعم التصدير

منذ 14 mins 28 April، 2021
عماد حب الله
لبنان

زار رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله.

وأوضح الحريري انه “تم عرض التحديات والصعوبات الإقتصادية والمالية الحادة التي يمر بها الصناعيون والتجار المستوردون، وتم بحث السبل المتاحة لتذليل تلك العقبات، فالصناعة في لبنان هي العامود الفقري لسد الحاجة لما تبقى من مقدرات وطن ينازع في مستنقع أزمة تنتظر الدعم والمساندة لديمومة الإستمرار والأمل بعودة المياه الى مجاريها”.

وتمنى رئيس الجمعية على الوزير حب الله “وضع خطة طوارىء وغرفة عمليات لاستنهاض الصناعة بدعم التصدير والا سنكون امام كارثة حتمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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