فيسبوك وغوغل تدرجان 3 من طلاب الجامعة اللبنانية على لوائح الشرف بعد اكتشافهم ثغرتين أمنيتين (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 14:40

فيسبوك وغوغل تدرجان 3 من طلاب الجامعة اللبنانية على لوائح الشرف بعد اكتشافهم ثغرتين أمنيتين (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 24 mins 28 April، 2021
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