الشرطة الأميركية تقتحم جامعة كاليفورنيا لفض اعتصام مؤيد لفلسطين

اقتحمت الشرطة الاميركية خيم الاعتصام في حرم جامعة كاليفورنيا ما ادى الى اندلاع مواجهات مع المعتصمين المنددين بالعدوان على غزة على غرار ما حصل في جامعة كولومبيا.

واقتحمت الشرطة الأميركية حرم جامعة كاليفورنيا وأطلقت قنابل دخان على الطلاب لفض اعتصامهم الذي يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، وبدأت فض الاعتصام من خلال إزالة الحواجز والخيام التي وضعها المعتصمون، ثم اعتقلت عددا منهم، مما أدى لوقوع اشتباكات بين الشرطة والطلاب المعتصمين.

وعملية الفض في جامعة كاليفورنيا هي أحدث موقف محتدم في توتر متصاعد تشهده الجامعات الأميركية، إذ أدت الاحتجاجات على جرائم إسرائيل في قطاع غزة إلى اشتباكات بين طلاب وطلاب آخرين، وبينهم وبين إدارات الجامعات وأجهزة إنفاذ القانون.

وكانت شرطة نيويورك اقتحمت أمس حرم جامعة كولومبيا وفرقت المحتجين، وأخلت قاعة هاميلتون واعتقلت عددا من الطلاب المعتصمين.

وقال عمدة نيويورك إريك آدامز إن الشرطة ألقت القبض على نحو 300 من المشاركين في الاعتصامات بجامعة كولومبيا.

المصدر: موقع المنار