عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- ا‏لساعة 15:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:45 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

-القطاع الغربي:

1- الساعة 23:25 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي