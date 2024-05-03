عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:45 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 23:25 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي