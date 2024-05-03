عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 02:16

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024

منذ 2 ساعة 3 May، 2024
خريطة 02-05-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024، وفقًا للآتي:

 

– القطاع الشرقي:

 

1- ا‏لساعة 15:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏
2- الساعة 15:45 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

 

-القطاع الغربي:

 

1- الساعة 23:25 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي

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