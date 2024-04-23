غوغل تفصل 28 موظفا احتجوا على تعاونها مع “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 09:28

غوغل تفصل 28 موظفا احتجوا على تعاونها مع “إسرائيل”

منذ 58 mins 23 April، 2024
Google Investment
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قامت شركة “غوغل” الأمريكية بفصل حوالي 20 موظفا إضافيا، قالت إنهم شاركوا في احتجاجات تندد بصفقة الحوسبة السحابية التي أبرمتها الشركة مع “الحكومة الإسرائيلية”.
بذلك وصل إجمالي عدد الموظفين الذين تم فصلهم في الأسبوع الماضي بسبب هذه القضية إلى أكثر من 50، وفقا لمجموعة النشطاء التي تمثلهم.
وأكد متحدث باسم “غوغل” أنها طردت مزيدا من الموظفين مع مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات 16 أبريل التي تضمنت اعتصامات في مكاتب الشركة في مدينتي نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.
والأسبوع الماضي طردت “غوغل” 28 موظفا شاركوا في إضراب لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجا على تعاونها مع الحكومة االصهيوني ومع الجيش “الإسرائيلي”.

المصدر: واشنطن بوست

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