مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 2-5-2024 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 20:12
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة
مراسل المنار: 3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة غزة وشهيد في منطقة أبو صفية
مراسل المنار: استشهاد سائق إحدى شاحنات المساعدات واصابة آخرين باستهداف قوات الاحتلال لهم عند دوار الكويت بمدينة غزة
استشهاد رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء في غزة الدكتور عدنان البرش تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال الصهيوني
أطباء بلا حدود: "اسرائيل" تمنع وتؤخر دخول المساعدات الانسانية والإمدادات الطبية الأساسية إلى غزة
سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع قوات عمر المختار بقذائف الهاون تجمعا لقوات العدو في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الامداد لمحور "نتساريم" وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يجري اتصالاً برئيس المخابرات المصرية عباس كامل بشأن مفاوضات وقف العدوان
هنية أكد لرئيس المخابرات المصرية قدوم وفد الحركة للمفاوضات إلى مصر بأقرب وقت لاستكمال المباحثات حول وقف اطلاق النار
هنية يتصل برئيس الوزراء القطري: حركة حماس تدرس بروح إيجابية مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا
المقاومة الاسلامية تستهدف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتصيبه اصابة مباشرة
كتلة الوفاء للمقاومة: ما تشهده الجامعات في العالم من تحركات مناهضة للعدوان الصهيوني هو تحول نوعي في وعي الشعوب الغربية
كتلة الوفاء للمقاومة: استخدام شعار معاداة السامية لم يعد قادراً على اخفاء التوحش الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي : نرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل ويمكن إرجاع النازحين السوريين إلى بلادهم
السيد الحوثي: الصمود المتنامي في غزة لا بد له من تحقق الوعد الإلهي بالرغم من حجم الخذلان العربي والإسلامي
السيد الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع 8 عمليات في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وجنوب فلسطين بـ33 صاروخا ومسيّرة
السيد الحوثي: الأعداء قلقون من عملياتنا التي وصلت إلى المحيط الهندي ويدرك الخبراء أنها معقدة وتستند إلى قدرات متطورة
السيد الحوثي: الصراع مع العدو الإسرائيلي حتمي لأنه حالة احتلال وعدوان وإجرام وظلم ولا ينتهي إلا بزواله من كل فلسطين
السيد الحوثي: نحضر لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر تعنت العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي
مصادر يمنية: عدوان اميركي بريطاني يستهدف مطار الحديدة الدولي بـ5 غارات
وزير خارجية العدو الصهيوني: الرئيس التركي يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية
الشرطة الاميركية تستخدم العنف في جامعة كاليفورنيا في محاولة لفض الاعتصام الطلابي المطالب بوقف العدوان على غزة
الطلاب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا يصرّون على مواصلة اعتصامهم ضد العدوان على غزة رغم القمع والاعتقالات
بايدن: احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ولم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 2-5-2024
منذ 7 mins
2 May، 2024
تقارير مصورة
-
لبنان
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 2-5-2024.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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