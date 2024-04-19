قام عدد من أعضاء مجموعة عمال تطلق على نفسها “No Tech For Apartheid”، والذين تم اعتقالهم ليلة أمس، بعد أن اعتصموا في مكتب الرئيس التنفيذي لغوغل كلاود كاليفورنيا، توماس كوريان، لأكثر من ثماني ساعات.

العمال طالبوا الشركة بإيقاف العمل مع إسرائيل ضمن مشروع “نيمبوس”، وهو العقد الذي أبرمته الشركة مع إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويلاحظ في الفيديو بوضوح أنه كان لديهم الفرصة للمغادرة طوعًا. ومع ذلك، رفض الأعضاء في المجموعة المؤيدة للفلسطينيين، المغادرة وتم اعتقالهم من قبل الشرطة المحلية، وبعد ذلك قامت الشركة بإخراجهم إلى إجازة إجبارية.

في اليافطات تظهر بشعارات مثل “غوغل غوغل، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالقتل”. لاحقًا، كتبوا على اللوح في مكتب الرئيس الأكبر الذي ربما كان غائبًا في تلك اليوم، مطالبهم من الشركة.

ووقف قسم من الحاضرين في المكان وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.

المصدر: سبوتنيك