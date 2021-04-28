11 قتيلا جراء في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مقر مصلحة السجون الصومالية غرب مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 13:08

11 قتيلا جراء في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مقر مصلحة السجون الصومالية غرب مقديشو

منذ 55 mins 28 April، 2021
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