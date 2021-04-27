الشيخ علي ياسين: الجوع بدأ يطرق أبواب اكثرية الشعب اللبناني

جدد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين مطالبته المسؤولين لتحمل مسؤوليتهم والتنازل لمصلحة الوطن في هذه الظروف الصعبة، وقال إننا نلفت نظرهم جميعا أن اية امتيازات لن تنفع اذا سقط الوطن.

وخلال تصريح له شدد الشيخ ياسين في هذه الظروف الاقتصادية، على إيلاء الاهمية للاقتصاد، لان الجوع بدأ يطرق أبواب اكثرية الشعب اللبناني، مؤكداً على ضرورة فتح باب الاستيراد لمن يرغب والغاء الحصريات لهذه الشركة او تلك منعا للاحتكار وتدفيع الثمن للمواطن الفقير والعمل لترشيد الدعم حتى يطال كل الشعب اللبناني ويأمن حاجاته الضرورية.

وتقدم الشيخ ياسين من الشعب والحكومة العراقيين بالتعازي للضحايا الذين سقطوا في حادثة مشفى ابن الخطيب متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل، مشيداً ببطولة الشعب الفلسطيني الذي لم يهتم لأي خسارة مقابل الحفاظ على القدس أولى القبلتين ووجهة الثوار والاحرار من كل العالم، مؤكدا ان انتصار الامس هو انتصار على التطبيع ومنعطف في تجاه تحرير فلسطين، مناشدا الشعوب العربية الوقوف مع الشعب الفلسطينية، لا سيما وأن الانتصار لفلسطين وليس للعدو، وان العدو يسعى لعزل القدس عن اي قضايا في فلسطين تمهيدا لضمها المستحيل الى كيانه الغاصب.

المصدر: بريد الموقع