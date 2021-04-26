الخارجية الايرانية: مسار الأمن في المنطقة يمر عبر الحوار الاقليمي

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن “مسار الامن في المنطقة يمر عبر الحوار الاقليمي. وفي مستهل مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاثنين، اشار خطيب زادة الى زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى دولة قطر، قائلاً إن “وزير الخارجية كانت له لقاءات جيدة مع امير ووزير خارجية دولة قطر وسيزور العراق اليوم ايضاً”.

وفي الاشارة الى المفاوضات النووية، نوه الى أن “الوفد الايراني توجه الى فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لاستئناف المفاوضات في اطارها”.

وفي الرد على سؤال لوكالة “فارس” حول تصريحات السفير السعودي في منظمة الأمم المتحدة الذي وجه اتهامات لايران ودعا الى ابرام ما وصفه باتفاق اقوى معها، قال خطيب زادة إنه “كلما تبلورت الاجواء عن طريق الحوار فإنه يكون اكثر فائدة للسلام والاستقرار في الخليج الفارسي”.

المصدر: فارس