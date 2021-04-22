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April 22 2021 - 10:08

إشكال في ساحة النجمة في صيدا

منذ 27 mins 22 April، 2021
بلدية صيدا
لبنان

حصل إشكال بعيد منتصف الليل في ساحة النجمة في صيدا، بين عدد من الشبان في صيدا القديمة، وشرطة بلدية صيدا، تخلله اطلاق نار في الهواء، وذلك على اثر قيام المدعو م.ح بإشعال مستوعبات النفايات امام مدخل البلدية للمطالبة باصلاح شبكة الصرف الصحي في منزله في صيدا القديمة.

وعملت شرطة البلدية على اخماد النيران، ولاحقا تجمهر نحو عشرين شابا مع المدعو م.ح امام مدخل البلدية وحصل اشكال بينهم وبين شرطة البلدية تخلله اطلاق نار في الهواء من قبل احد عناصر شرطة البلدية لتفريق المجتمعين وفض الاشكال.

ولفت رئيس بلدية صيدا محمد السعودي الى انه “من غير المقبول التعبير عن الرأي بهذه الطريقة، وانا حضرت الى البلدية صباحا واتابع الموضوع ويجب محاسبة مفتعلي الاشكال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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