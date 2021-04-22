سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 22 2021 - 03:38

سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K

منذ 1 ساعة 22 April، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة