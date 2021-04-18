أنور الخليل: العهد يزداد تعنتا ويضع شروطا تعجيزية لتأليف حكومة مهمة إنقاذية

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل أن “العهد يزداد تعنتا ويضع شروطا تعجيزية لتأليف حكومة مهمة إنقاذية بكامل الصلاحيات”.

وقال الخليل خلال زيارة قام بها وزير الزراعة عباس مرتضى لدارته في زغلة حاصبيا، بعد افتتاح مشروع زراعي في بلدة راشيا الفخار “على رغم النداءات المتكررة في المجتمعين الغربي والدولي، وعلى رغم ما كان اتفق عليه بما يدعى مبادرة ماكرون ووجود مبادرة صالحة لاستعمالها قدمها الرئيس نبيه بري ليتمكن لبنان من تأمين المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والدول المانحة، نجد العهد يرفع البطاقة الحمراء في وجه كل محاولة لتنازله في تبني تسوية سياسية لإنقاذ اللبنانيين وانتشال لبنان من مستنقع الانحدار الرهيب لاوضاعه الاقتصادية والمالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام