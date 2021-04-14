الشيخ شهرياري يزور المالكي والشيخ حمودي في بغداد

التقى الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الشيخ حميد شهرياري رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، خلال زيارته العاصمة العراقية بغداد.

كما التقى الشيخ حميد شهرياري مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي. وأكد الشيخ حمودي في تصريحات لوكالة يونيوز أن اللقاء كان مثمرا، وبروح إسلامية تعايشية لتوحيد العالم الإسلامي على سبيل التعامل والاقتصاد والأخلاق الإسلامية والهموم المشتركة. وربط الشيخ حمودي بين وحدة المسلمين، وأهمية أن يكون لهم دور وسطوة وتأثير في العالم القادم.

وكان الشيخ حميد شهرياري قد كشف في تصريح عن أن جولته في العراق تشمل شخصيات دينية وسياسية وثقافية في بغداد، إلى جانب الجولة على المراجع والشخصيات الدينية في النجف الاشرف.

ويزور الشيخ شهرياري العراق منذ ليل الثلاثاء من الأسبوع الماضي في زيارة عمل تستغرق اسبوعا تتضمن لقاءات وبرامج متعددة منها زيارة المراجع والعلماء ولقاء الشخصيات المختلفة.

وكان في استقباله في مطار النجف الأشرف، حيث بدأ زيارته، حين وصوله، قنصل الجمهورية الإسلامية في النجف الاشرف ووفد من مكتب ممثل قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي. وتأتي الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية وأمينه العام، لترسيخ الوحدة الإسلامية على صعدها المختلفة.

المصدر: يونيوز