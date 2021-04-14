وزير الخارجية الأميركي: سننسق مع الناتو لانسحاب كامل من أفغانستان

رأى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، أن “الولايات المتحدة حققت كل أهدافها في أفغانستان”، لافتًا إلى وجود تنسيق مع قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، للانسحاب الكامل من أفغانستان، حسب قوله. وقال بلينكن، في إفادة صحفية قبيل اجتماع مع الأمين العام للناتو حول أفغانستان، الأربعاء “تمكنا من تحقيق كل الأهداف التي وضعناها أمامنا في أفغانستان، وحان القوت الآن للعودة لوطننا”.

وأضاف “سننسق مع الناتو لانسحاب كامل ومنسق من أفغانستان”، متابعاً “سنعمل بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة للحصول على خروج آمن للقوات الأميركية”. وأكد أن “الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث عن سحب القوات بعد بضع ساعات”.

المصدر: سبوتنيك