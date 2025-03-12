وزير الخارجية الأميركي: لا حلّ عسكرياً للصراع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تصريح صحفي في أيرلندا، أنه “لا حلّ عسكرياً للصراع في أوكرانيا”، مشيراً أنه “لتحقيق السلام في أوكرانيا سيتعين على الأوروبيين اتخاذ قرارات بشأن العقوبات على روسيا”. وقال “في نهاية المطاف يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على ردع أي هجوم في المستقبل”، موضحاً أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون وجود ردع”.

وأعرب عن حرص بلاده على وضع تكون فيه أوكرانيا آمنة على المدى الطويل، حسب قوله، لافتاً إلى أنه “سنتواصل مع الروس لنعلم مدى استعدادهم للتوصل إلى سلام في أوكرانيا”. وقال إنه “سنبلغ روسيا أن أوكرانيا مستعدة لوقف كل العمليات في الميدان”، و”علينا أن ننتظر رد روسيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا”، موضحاً أن “رد الفعل الروسي غير معلوم”.

وفي التفاصيل، أكد روبيو أن “محادثاتنا مع الأوكرانيين ركزت على شكل العملية التفاوضية لاحقاً”، وأنه “إذا وافق الروس على الهدنة سنبحث عن جهة يثق فيها الطرفان لمراقبة الوضع على الأرض”.

وفي السياق، كشف أن “الروس أبلغونا في آخر مرة تحدثنا معهم أنهم مستعدون لوقف الحرب في ظل ظروف مناسبة”.

كما لفت إلى أن “كل العقوبات التي ورثتها الإدارة الأميركية الحالية لا تزال سارية”.

المصدر: مواقع إخبارية