بوتين والرئيس الفنلندي تباحثا هاتفيا في عدة ملفات

ذكر مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو عن اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال البيان الثلاثاء إن “الرئيسين بحثا الوضع المتوتر في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود بين روسيا وأوكرانيا”، وتابع “أعرب الرئيس نينيستو عن قلقه البالغ إزاء تفاقم الأوضاع الناجم عن تحركات القوات وأكد على ضرورة الحوار والعمل لخفض التوتر”.

ولفت البيان الى ان “بوتين أطلع الرئيس الفنلندي على مكالمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والخطط لعقد لقاء معه”، وتابع “تحدث نينيستو عن مبادرته لعقد اجتماع دولي رفيع المستوى في عام 2025 بمناسبة الذكرى الـ50 للمشاورات حول الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975”.

يذكر أنه جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، بحثا فيه إمكانية عقد لقاء بينهما في بلد ثالث في وقت قريب.

وتجدر الإشارة إلى أن فنلندا استضافت لقاء القمة الأخيرة بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تموز/يوليو عام 2018.

المصدر: روسيا اليوم