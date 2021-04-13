أسير فلسطيني دخل عامه الـ20 في سجون العدو الاسرائيلي

دخل الأسير الفلسطيني أحمد علي محمود أبو خضر من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بالضفة المحتلة الثلاثاء عامه العشرين، في سجون العدو الاسرائيلي.

وقال “نادي الأسير” الفلسطيني إن “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو خضر في 13 نيسان 2002، أثناء وجوده في طوباس”، وأشار إلى أنه “أصيب برصاص الاحتلال في قدمه خلال اعتقاله وتدهورت حالته الصحية بسبب مضاعفات خطيرة نتجت عن التهاب أصاب قدمه اليمنى المصابة وتعرض في السجن لاعتداء من السجانين”.

وأضاف النادي أن “سلطات الاحتلال حكمت على أحمد بالسجن 11 مؤبدا و50 عاما و6 أشهر”.

المصدر: فلسطين اليوم