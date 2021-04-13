الشمس تجعل الجلد ينتج مادة مطهرة تخفف من تكاثر كورونا

تبين أن التعرض بصورة متزايدة لأشعة الشمس قد ارتبط بانخفاض خطر الوفاة نتيجة الإصابة بـ”كوفيد-19″، بحسب دراسة استندت إلى الملاحظة، صدرت نتائجها أخيراً.

وفي تلك الدراسة، لاحظ خبراء في “جامعة إدنبرة” الاسكتلندية أن سكان المناطق المشمسة الذين يتعرضون لمستوى أعلى من الأشعة فوق البنفسجية، تشهد صفوفهم عدداً أقل من الوفيات الناجمة من فيروس كورونا، بالمقارنة مع من يحصلون على قدر أدنى من تلك الأشعة.

وكذلك عقدت الدراسة مقارنة بين جميع الوفيات المسجلة التي تسبب بها فيروس “كوفيد- 19” في عموم الولايات المتحدة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2020 من جهة، ومستويات الأشعة فوق البنفسجية في ألفين و474 مقاطعة أميركية في الفترة الزمنية نفسها، من جهة أخرى.

وعندما طبق الباحثون التحليل عينه في إنجلترا وإيطاليا، خلصوا إلى النتائج نفسها، بحسب ما ورد في الدراسة نفسها.

و ذكر باحثون في “جامعة إدنبرة” أن الانخفاض الملحوظ في خطر الوفاة بسبب “كوفيد- 19” لا يمكن أن يُعزى إلى وجود مستويات أعلى من الفيتامين “د” في الدم.

جدير بالذكر أن الدراسة المنشورة في “المجلة البريطانية للأمراض الجلدية” British Journal of Dermatology، لم تشمل سوى مناطق كانت مستويات الأشعة فوق البنفسجية غير كافية لتحفيز الجسم على إنتاج نسبة عالية من الفيتامين “د”.

وفق أحد التفسيرات، يُعزى الارتباط بين انخفاض وفيات كورونا وأشعة الشمس إلى أن ذلك التعرض يدفع البشرة إلى إنتاج مركب “أكسيد النيتريك” nitric oxide، ما قد يقلص قدرة “سارس- كوف- 2″ على التكاثر في الجسم، بحسب بعض الدراسات المختبرية.

نظراً إلى أن الدراسة قائمة على المراقبة، أشار الباحثون إلى أنه تعذر تحديد علاقة سببية (بين التعرض لأشعة الشمس وتراجع وفيات كورونا)، لكنهم يأملون في أن تقود الدراسة إلى تدخلات طبية ستخضع للدراسة باعتبارها علاجات محتملة لـ”كوفيد- 19”.

المصدر: الاندبندنت