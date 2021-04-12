رئيس مجلس النواب اليمني: يد تدافع عن الوطن ويد تمتد للسلام المشرف

هنأ رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي الاثنين قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الراعي على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية حتى تحقيق النصر”، وحيا “أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية على تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره”، وحث “الجميع على اليقظة والحذر”، وتابع “يد تدافع عن الوطن ويد تمتد للسلام المشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسيادته”.

المصدر: موقع انصار الله