مجلس النواب: تصنيف الإدارة الأمريكية بحق انصار الله هو جزء من غطرستها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 16:50

مجلس النواب: تصنيف الإدارة الأمريكية بحق انصار الله هو جزء من غطرستها

منذ 6 mins 12 January، 2021
علم اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

استنكر مجلس النواب اليمني الثلاثاء بيان قرار الإدارة الأمريكية الحالية بتصنيف أنصار الله، ضمن قائمة “الجماعات الإرهابية”.

وقال المجلس إن “ذلك التوجه هو إنعكاس لأزمة الإدارة الأمريكية الحالية بهدف الإضرار بالشعب اليمني ومفاقمة معاناته في ظل الحصار المفروض عليه منذ ست سنوات والعدوان الذي يقوده تحالف العدوان بقيادة ورعاية أمريكية صهيونية”.

واعتبر المجلس “موقف الإدارة الأمريكية هو جزء من هيمنتها وغطرستها على العالم بكل أشكال الإرهاب”، ولفت الى أن “هذه السياسات والتوجهات تأتي في إطار الضغط على الدول والشعوب العربية للانصياع للمؤامرة الصهيونية في إطار الهرولة للتطبيع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: موقع انصار الله

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