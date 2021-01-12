مجلس النواب: تصنيف الإدارة الأمريكية بحق انصار الله هو جزء من غطرستها

استنكر مجلس النواب اليمني الثلاثاء بيان قرار الإدارة الأمريكية الحالية بتصنيف أنصار الله، ضمن قائمة “الجماعات الإرهابية”.

وقال المجلس إن “ذلك التوجه هو إنعكاس لأزمة الإدارة الأمريكية الحالية بهدف الإضرار بالشعب اليمني ومفاقمة معاناته في ظل الحصار المفروض عليه منذ ست سنوات والعدوان الذي يقوده تحالف العدوان بقيادة ورعاية أمريكية صهيونية”.

واعتبر المجلس “موقف الإدارة الأمريكية هو جزء من هيمنتها وغطرستها على العالم بكل أشكال الإرهاب”، ولفت الى أن “هذه السياسات والتوجهات تأتي في إطار الضغط على الدول والشعوب العربية للانصياع للمؤامرة الصهيونية في إطار الهرولة للتطبيع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: موقع انصار الله