نائب وزير الخارجية الروسي: المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني تمضي قدماً ولا داعي للقلق على خلفية هجوم #نطنز – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 10:52

نائب وزير الخارجية الروسي: المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني تمضي قدماً ولا داعي للقلق على خلفية هجوم #نطنز

منذ 34 mins 12 April، 2021
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