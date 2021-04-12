الخارجية الايرانية: الهجوم على منشأة نطنز النووية حادث ارهابي نفذه الكيان الصهيوني ويهدف الى التشويش على مفاوضات فيينا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 10:52

الخارجية الايرانية: الهجوم على منشأة نطنز النووية حادث ارهابي نفذه الكيان الصهيوني ويهدف الى التشويش على مفاوضات فيينا

منذ 1 ساعة 12 April، 2021
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