الحكم على رئيس بلدية عرسال السابق بالحبس مع الأشغال الشاقة لـ5 سنوات

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة الجمعة حكما قضى بإنزال عقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، بحق رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري (أبو عجينة) وبتجريده من حقوقه المدنية، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

قالت الوكالة ان ذلك جاء بعد إدانة الحجيري بجرم “تحريض أشخاص مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني، الذين أقدموا على قتل الإرهابي خالد حميد في الأول من شباط 2013 في منطقة وادي الرعيان في خراج بلدة عرسال، والتي نجم عنها استشهاد الرائد في الجيش بيار بشعلاني والمعاون أول أبراهيم زهرمان وجرح عدد من العسكريين”، وتابعت “ألزمت المحكمة المحكوم عليه تقديم بندقية حربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام