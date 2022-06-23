أحكام غيابية للعسكرية في حق مجموعة إرهابية في عين الحلوة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج سلسلة أحكام عسكرية غيابية في حق كل من: أسامة النعيم، محمد بري، وسيم النعيم، نمر عيسى، محمد قيم، إبراهيم خليل، وسام أبو سويد وجبر حوران، جميعهم فلسطينيون.

وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق كل منهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم، وذلك سندا للمواد 335 و205 و98 من قانون العقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة وذخائر، وذلك لإقدامهم في مخيم عين الحلوة، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على الإنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة حربية من دون ترخيص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام