وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يدين بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحق الرئيس أردوغان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 00:04

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يدين بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحق الرئيس أردوغان

منذ 57 mins 8 April، 2021
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