البنتاغون: تعزيز روسيا وجودها العسكري في القرم والحدود مع أوكرانيا لا يسهم في أمن المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 04:00

البنتاغون: تعزيز روسيا وجودها العسكري في القرم والحدود مع أوكرانيا لا يسهم في أمن المنطقة

منذ 37 mins 8 April، 2021
أخبار موقع المنار

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