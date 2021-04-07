الرئيس روحاني: أطراف الاتفاق النووي على قناعة أن التطبيق الكامل للاتفاق هو الحل الأمثل

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، أن “جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وصلت الى نتيجة أنه لم يكن هناك حل افضل من الاتفاق النووي وبالتالي لاسبيل إلا بتطبيقه بشكل كامل”.

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء الاربعاء، قال روحاني “لقد شهدنا في الأيام الأخيرة بداية فصل جديد لاحياء الاتفاق النووي وعقدت اجتماعات لأطراف الاتفاق اضافة الى ايران في فيينا، وبتنا نسمع اليوم صوتا واحدا وهو ان جميع اطراف الاتفاق النووي توصلوا الى أن لاسبيل إلا بتطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل، وهذا ما يمثل نجاحاً جديداً للجمهورية الإسلامية”.

المصدر: ارنا